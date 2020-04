Exclusief voor abonnees Zon en stapelwolken HET WEER 04 april 2020

00u00 0

Vandaag is het uitermate zonnig van in de ochtend, enkel ten zuiden van Samber en Maas is er nog ochtendgrijs aanwezig. Later op de dag ontstaan er stapelwolken, die weliswaar nog steeds afwisselen met mooie opklaringen. Het wordt aangenaam bij middagtemperaturen tot gemiddeld 15 graden. De vrij zwakke zuidenwind doet geen afbreuk aan het aangename weer. Vanavond verdwijnen de stapelwolken en wordt het zo goed als helder in het hele land. Het kan aanvankelijk vlot afkoelen onder de open sterrenhemel, maar er waait een matige wind uit zuidelijke richtingen waardoor relatief zachte lucht wordt aangevoerd. De minima liggen landelijk rond 4 of 5 graden.

