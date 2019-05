Exclusief voor abonnees Zon en enkele buien Het weer 25 mei 2019

We krijgen vandaag toch enkele regen- en onweersbuien, vooral in het zuiden van het land en in de regio's nabij de Franse grens. Elders blijft het normaal gezien de hele dag droog. Het kan er soms wel dreigend uitzien, met aandikkende wolkenvelden, maar tussendoor is er ook zon. Er staat een zwakke tot hooguit matige wind uit het noordwesten. Aan zee wordt het 17 graden, in het Vlaamse binnenland halen we een kleine 20 graden.

