Zon? Dan krijg je ijsjes te zien op scherm McDonald's 27 maart 2019

McDonald's kiest voor artificiële intelligentie (AI). De fastfoodketen wil daarmee zijn menuschermen in onder meer de drive-ins aanpassen aan bijvoorbeeld het weer en het tijdstip. Zo zal je ijsjes te zien krijgen bij warm weer, of ontbijtmenu's als het ochtend is. 'McDo' heeft voor 300 miljoen dollar Dynamic Yield gekocht, een bedrijf dat gespecialiseerd is in AI. Die technologie zal de keten dit jaar introduceren in de VS, daarna komt ook de rest van de wereld aan de beurt. Behalve in de drive-ins zal artificiële intelligentie ook toegepast worden op schermen in het restaurant en op mobiele telefoons.