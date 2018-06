Zon breekt door HET WEER 05 juni 2018

Vandaag kan de ochtend op vele plaatsen eerder grijs verlopen. Door een rustige atmosfeer is er afgelopen nacht op vele plaatsen nevel en mist gevormd, waarbij er ook lage wolken voorkomen. Na het opruimen van dit ochtendgrijs kan de zon evenwel doorbreken. Vooral na de middag is er geregeld zon en kan het kwik tot gemiddeld 23 graden klimmen. Aan de kust is het evenwel een flink stuk kouder, bij slechts 16 graden. De wind waait zwak tot matig uit een noordelijke sector. Vannacht is het aanvankelijk licht bewolkt tot helder weer. Later vormen zich nevel, lokaal mist en lage bewolking. Het blijft wel overwegend droog en de minima komen uit op gemiddeld 12 graden. De wind waait meestal zwak uit het noorden tot het noordoosten.

