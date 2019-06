Exclusief voor abonnees Zomersolden starten met -50% na zwak voorjaar 28 juni 2019

00u00 0

De zomersolden starten omwille van het tegenvallende voorjaar maandag meteen met grote kortingen, tot wel 50%. Er is namelijk nog een groot aanbod aan zomerartikelen. Vooral vanaf eind april slabakte de verkoop, zo blijkt uit een rondvraag van Comeos en Mode Unie. De grote kledingketens verkochten 3,8% minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Bij de zelfstandige handelaars is er zelfs sprake van een gedaalde verkoop van 4,7%. "Het weer blijft een belangrijke rol spelen en klanten kopen op basis van hun behoefte. Typische zomerartikelen, zoals zwemkledij en shorts, deden het beduidend minder goed", luidt het. De handelaars hopen nu op een sterke soldenmaand.