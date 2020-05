Exclusief voor abonnees Zomersolden starten definitief op 1 augustus 22 mei 2020

De Kamer heeft de start van de zomersolden uitgesteld tot 1 augustus. Dat moet de handelaars toelaten om langer aan normale prijzen te verkopen. Het goedgekeurde voorstel van CD&V, Open Vld en MR stelt de sperperiode uit naar 1 juli en de start van de solden zelf naar 1 augustus. De nieuwe wet verlicht ook de administratieve en financiële last voor ondernemers die hun activiteiten in de coronacrisis op een andere manier willen uitoefenen. Het gaat dan bijvoorbeeld om restaurants die afhaalmaaltijden aanbieden of kleinhandelaars die starten met onlineverkoop.