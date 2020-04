Exclusief voor abonnees Zomerse maxima Het weer 23 april 2020

Vandaag worden bij maxima rond 24 en lokaal 25 graden zomerse temperaturen bereikt. Aan zee is het wel kouder bij 19 graden, maar in de Ardennen is het ook warm bij 21 graden. Het is stralend zonnig weer en er zijn nauwelijks wolken. Slechts hier en daar komt er een hoge wolkensliert tevoorschijn. De wind waait zwak, aan zee matig.

