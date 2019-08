Exclusief voor abonnees Zomerse evolutie HET WEER 21 augustus 2019

Vandaag is het koud in de ochtend. De temperaturen zijn op veel plaatsen tot (of zelfs net onder) 10 graden gedaald. Bovendien kan er hier en daar nevel of mist voorkomen. De zon brandt dit ochtendgrijs al vlug weg en het kwik gaat al snel de hoogte in. De maxima komen na de middag uiteindelijk uit op gemiddeld 22 graden. In de Ardennen wordt 20 graden echter net niet bereikt. De zon kan de hele dag domineren, al komt er soms wel wat sluierbewolking voor. Er staat een zwak briesje uit het zuiden tot het zuidwesten. Vannacht staan er heldere condities op het programma. Met nauwelijks wolken kan het kwik onder een schitterende sterrenhemel flink dalen. Het wordt een koude nacht bij minima rond gemiddeld 10 graden. In de Kempen kan het nog een graadje kouder worden en in de Ardennen daalt het kwik tot een graad of 5. De wind is uiterst zwak en lokaal kunnen nevel en mist zich makkelijk vormen.

