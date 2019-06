Exclusief voor abonnees Zomers weer HET WEER 28 juni 2019

00u00 0

Vandaag kan er in de ochtend overal in Vlaanderen tijdelijk wat lage bewolking voorkomen. Dat ochtendgrijs zal echter snel oplossen, zodat de zon opnieuw snel heer en meester wordt aan de hemel. Er waait een matige noordoostenwind, waardoor de maxima wat getemperd worden en uitkomen rond 26 à 28 graden in het binnenland. Aan zee zorgt de zeebries voor koelte en halen we 22 graden. Enkel in Belgisch Lotharingen wordt nog de kaap van 30 graden gerond.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis

Meer over Vlaanderen

weer

België