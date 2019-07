Exclusief voor abonnees Zomers weer in aantocht HET WEER 15 juli 2019

00u00 0

Vandaag wordt het in de voormiddag op de meeste plaatsen zwaarbewolkt of betrokken. Lokaal valt er wat motregen. In de Ardennen zijn opklaringen mogelijk, in de namiddag krijgt Vlaanderen er ook af en toe één. Brede opklaringen komen wellicht pas tegen de avond voor. De maxima liggen laag, tussen 17 of 18 graden aan zee en in de Ardennen en 20 graden elders. De noordelijke wind is vrij zwak. Vannacht komen er vanuit het noorden wolken aanzetten. Het blijft zo goed als droog, maar lokaal is een drupje regen niet uit te sluiten. De noordenwind valt soms bijna helemaal weg. Minima tussen 7 graden in de Ardennen en 11 of 12 graden elders.

