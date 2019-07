Exclusief voor abonnees Zomers warm HET WEER 30 juli 2019

Vandaag is het voor een groot deel van de dag droog en vrij zonnig zomerweer. De maxima liggen rond 25 graden in het binnenland, aan zee halen we 23 graden, in de Ardennen 22 graden. In de loop van de namiddag neemt de bewolking toe en aan het eind van de namiddag ontstaan er enkele buien, lokaal met onweer. Vooral in het westen zouden die buien tot ontwikkeling komen. Er staat een matige wind uit het zuid-zuidwesten.

