Zomers Naakt 11 juli 2018

De hele zomer loopt in Galerij Pim De Rudder in de Hoogstraat 4 in Assenede de tentoonstelling Zomers Naakt. Een van de exposanten is de nieuwe Asseneedse fotograaf Frank Van Durme. Hij studeerde in 2016 af aan het Encora-instituut. Open in juli en augustus, elke zaterdag en zondag van 15 tot 18 uur. Info: 09/344.50.57. (JSA)