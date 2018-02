Zomers dagje in New York: 26° 23 februari 2018

In New York heeft de temperatuur in amper één dag tijd een duik genomen van bijna twintig graden. Woensdag was het er nog een zomerse 26 graden en konden de mensen er volop genieten van het zonnetje. Langs de Hudson-rivier zag je wandelaars, joggers en fietsers. Anderen lagen in korte rokjes te zonnebaden. De pret duurde welgeteld één dag: gisteren was het er nog amper 8 graden, bewolkt én miezerig. Daarna volgde een nacht met temperaturen die nauwelijks boven het vriespunt uitstaken.

