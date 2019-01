Zomerhuis met zwembad bij Chanel (maar waar is Lagerfeld?) 23 januari 2019

00u00 0

Terwijl de sneeuwvlokken op het glazen dak van het Grand Palais neerdwarrelden, troonde Chanel zijn gasten op de Parijse modeweek mee naar een zomer in Italië. Met een Toscaanse villa op de achtergrond - palmbomen en zwembad incluis - showden de modellen in de imposante hal de nieuwe haute-couturecollectie van het Franse modehuis. Op de catwalk de klassieke Chanel-mantelpakjes, pastelkleurige jurken en als sluitstuk een 'bruidsbadpak' in glitter. Kaia Gerber (17), de dochter van Cindy Crawford en lievelingetje van ontwerper Karl Lagerfeld, defileerde in een enkellange bloemenjurk met veren. Maar wat nog de meeste aandacht trok, was de afwezigheid van Lagerfeld zelve. Na de show begroette niet hij, maar zijn rechterhand Virginie Viard het publiek. Chanel liet weten dat de artistiek directeur, intussen al 85, "vermoeid" was.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN