Zomerdrankjes 29 juni 2019

Nee, wij zijn geen fan van het 'Coca-Cola Energy'-drankje. Te zurig qua smaak, het lijkt op gewone Coca-Cola die een hele dag heeft opengestaan. Maar wel met guarana en liefst 32 milligram cafeïne per 100 ml. Of ruim drie keer meer dan bij gewone cola. Alleen voor nachtraven (1,19 euro per blikje van 25 cl).

