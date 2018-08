Zomerbar aan Plukboerderij 10 augustus 2018

De Fairtrade Trekkersgroep en Wereldwinkel van Schelle organiseren op vrijdag 10 en zaterdag 11 augustus 'Bar Fair' op de Plukboerderij in de Steenwinkelstraat. De zomerbar is open van 19 tot 1 uur. Bezoekers worden aangeraden om met de fiets te komen, want de parkeerplaatsen zijn beperkt. (BCOR)