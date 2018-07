Zomeravond Rik Torfs 14 juli 2018

In de zomer is de wereld groter. Huis en tuin vloeien in elkaar. Overal heerst dezelfde temperatuur. Je loopt zonder jas naar buiten. Gesprekken op terrassen klinken anders dan in de beslotenheid van een kamer. Voor wie het geluk heeft op het platteland te wonen, zijn er verrassende avondlijke geluiden: kikkers in een poel, het balken van een ezel, ver weg. Zomeravonden zijn momenten waarop het leven eindeloos lijkt.

