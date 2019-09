Exclusief voor abonnees Zomer speelt spetterend bisnummer 23 september 2019

Stabiel was hij misschien niet, de zomer van 2019, hij heeft ons wel op een spetterend bisnummer getrakteerd. In Oostende genoten toeristen met volle teugen van zon, zee en strand. Gisteren klom het kwik in Ukkel tot 26 graden, goed voor de warmste 22 september ooit. En dan te zeggen dat de herfst sinds zaterdag officieel in het land is. Astronomisch begint het seizoen pas vandaag - en dat zullen we helaas geweten hebben.

