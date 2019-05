Exclusief voor abonnees Zolang je maar niet gedwongen wordt om workaholic te worden 31 mei 2019

Bij overwerken moet je opletten dat het niet systematisch wordt of als 'normaal' beschouwd wordt. Als werknemers klagen over overuren, gaat het steevast over een gebrek aan privéleven. Drie kwart van de systematische overwerkers heeft daar last van, tegenover 38% van degenen die niet overwerken. Sowieso geeft de Belgische werknemer z'n work-lifebalance maar een magere 6,5 op 10. Vier op de tien ondervraagden geven aan dat overuren het moeilijk maken om thuis hun verplichtingen na te komen. "Op een bepaald model krijg je rolmodellen op het werk. Wie veel werkt, krijgt veel gedaan, en zo worden sommigen gedwongen om een workaholic te worden", zegt hr-expert Ralf Caers. "Daar moeten werknemers hard mee opletten. Wil je daarin volgen? En hoeveel wil je opofferen voor je job? Iemand die dagelijks overwerkt, staat goed bij de bazen, maar die persoon heeft misschien geen leven, is gescheiden en heeft ontevreden kinderen die hun vader of moeder nooit zien. Daarom is het belangrijk om nooit te kijken naar één aspect - werk - alleen. Hou altijd het totaalplaatje in de gaten." (BCL)

