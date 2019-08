Exclusief voor abonnees Zoetwaterbron borrelt op aan strand De Panne 27 augustus 2019

Honderden zonnekloppers waren afgelopen weekend getuige van een opmerkelijk natuurfenomeen op het strand van De Panne. Ter hoogte van het Leopold I-monument bevindt zich een zoetwaterbron van anderhalve meter breed en een halve meter diep. Het water borrelt er constant op, om vervolgens in zee te stromen. De bron is alleen zichtbaar bij laag water. "Door infiltratie van regenwater in het duinenzand vormt zich een natuurlijk zoetwaterreservoir onder de duinen. Het water staat onder druk en zoekt een uitgang, in dit geval op het strand", legt geoloog Emmanuel Van Houtte van de Intercommunale Waterleidingsmaatschappij van Veurne-Ambacht (IWVA) uit. "Die zoetwaterbel onder het strand is hier al sinds jaar en dag. Af en toe vindt het water een nieuwe doorgang en verandert de bron van plaats", aldus Vincent Geerardyn, hoofdredder van De Panne. "Soms is het fenomeen amper te zien, soms net heel goed. Incidenten zijn er nog nooit geweest. Het is geen drijfzand, zoals sommigen denken. Je zal er dus niet doorheen zakken." (BBO)

