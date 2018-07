Zoete wraak voor 'valsspeler' Démare 27 juli 2018

Twee gebalde vuisten bij Arnaud Démare - al had hij misschien liever één welgemikte middelvinger de lucht in gestoken. Nog geen 24 uur nadat hij voor de zoveelste keer beschuldigd werd van valsspelen, won de Fransman de sprint. Met dank aan André Greipel, die zich vragen had gesteld bij zijn sterke klimwerk. "Ik heb veel aan hem gedacht, aldus Démare.

