Zoete wraak voor Italiaanse chef: hij heeft beste restaurant ter wereld 20 juni 2018

Het beste restaurant van de wereld ligt opnieuw in het Italiaanse Modena. Osteria Francescana van de kleurrijke chef Massimo Bottura was vorig jaar door Eleven Madison Park in New York naar de tweede plaats verwezen, maar staat nu opnieuw op 1 in de ranking van de World's 50 Best Restaurants. Die lijst wordt samengesteld door 800 koks en recensenten van over de hele wereld. Ook het Spaanse El Celler de Can Roca stijgt een plaats, van drie naar twee. Brons is dit jaar voor Mirazur in het Franse Menton.

