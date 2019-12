Exclusief voor abonnees Zoektocht naar vermiste Max in dokken rond MAS levert niets op 20 december 2019

In Antwerpen is gistermiddag gezocht naar Max Meijer, de 23-jarige Nederlander die sinds zondagochtend vermist is. De politie en duikers van de Civiele Bescherming kamden het Eilandje en de dokken rond het MAS uit. Rond 14 uur werd de actie gestaakt, zonder resultaat. Meijer verdween na een nachtje uitgaan met een vriend. Hij was het laatst op camerabeelden te zien tussen 5.34 en 5.46 uur, toen hij richting het museum liep. Sindsdien ontbreekt elk spoor. Twee uur later filmde een camera aan de Rijnkaai een man die mogelijk rondloopt met de jas van Max. De politie deed een oproep naar de getuige, omdat hij mogelijk belangrijke informatie heeft. Na een uitzending van het VTM-opsporingsprogramma 'Faroek' stroomden tientallen tips binnen, maar tot een doorbraak kwam het dus nog niet.

