Zoektocht naar twintiger levert enkel kleren op 30 maart 2018

De federale politie en de civiele bescherming hebben gisteren tevergeefs een hele dag gezocht naar Brian Borms (23) uit Zele. De jongeman verliet op 31 mei vorig jaar de woning van zijn moeder met haar bankkaart en trok naar Antwerpen. Daarna kwam hij terug via Lokeren en belde hij zijn moeder om hem te komen ophalen. Sindsdien ontbreekt van hem elk spoor. Ter hoogte van de E17 in Overmere werd zijn gsm-signaal het laatst opgemerkt. Daar werden gisteren enkele kledingstukken aangetroffen, maar of die van Brian zijn, moet nog onderzocht worden. "Wij houden alle pistes open", zegt Patrick Willocx van de federale politie. "Kwaad opzet is zeker niet uitgesloten, gezien de lange periode dat de jongeman al weg is ."

