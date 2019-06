Exclusief voor abonnees Zoektocht naar Théo: ook vrijwilligers lassen pauze in 24 juni 2019

In Australië zijn vandaag geen nieuwe zoekacties gepland naar de vermiste Théo Hayez. De vrijwilligers zitten samen om de aanpak voor de komende dagen te bespreken en houden daardoor geen gecoördineerde zoekactie. Morgen gaan ze wel opnieuw op pad. De Australische politie laste afgelopen het weekend ook al een pauze in - in tegenstelling tot de vrijwilligers, die afgelopen weekend nog wel fysieke zoekacties hielden - om hun onderzoek te evalueren. De speurders zeggen dat ze de zoektocht absoluut niet opgeven, maar eerst alle zoekgebieden in kaart willen brengen om zo gerichter te kunnen zoeken. Of zij vandaag wel weer aan de slag zullen gaan, was gisteren nog niet duidelijk. (IBO)

