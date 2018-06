Zoeken is zinloos 11 juni 2018

Damaris Toma zit op haar knieën op de gestolde lava van de Volcán de Fuego in Guatamala. Onder haar zit wat tot een paar dagen geleden haar huis was, in het dorpje San Miguel Los Lotes. Ze huilt hartverscheurend. Want de lava bedolf niet enkel haar huis, maar ook haar dochtertje Emily (6). Zoeken is zinloos, beseft ze. Ook al omdat de Guatamalteekse regering verbiedt om in de hete brij te gaan graven. Te gevaarlijk, klinkt het. Zo'n 200 mensen blijven vermist. De lichamen van 109 andere slachtoffers zijn intussen wel geborgen. (SSL)

HLN