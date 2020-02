Exclusief voor abonnees Zoek ruzie met een ploegmaat Coosemans & Kvilitaia 28 februari 2020

Dat de teleurstelling bij AA Gent groot was na de uitschakeling in eigen huis tegen AS Roma, hoefde geen illustratie. Colin Coosemans en Giorgi Kvilitaia zorgden daar na de wedstrijd tóch voor. De reservedoelman van de Buffalo's liep na affluiten per ongeluk tegen de lange Georgische spits aan, stond even op zijn voet, en Kvilitaia reageerde daar verhit op. Er kwam wat geduw en getrek bij kijken. Odjidja kon ingrijpen en de kemphanen uit elkaar trekken. Jess Thorup reageerde verrast op de persconferentie. "Ik heb het niet gezien, maar ik ga zeker een gesprek voeren met beide spelers." (SDG/RN)

