Zoek makkelijk de goedkoopste busverbinding

29 februari 2020

De lowcostbus wordt populairder dan ooit en daar doe je als reiziger alleen maar je voordeel mee. Met Flixbus reis je van Brussel naar Amsterdam voor 14,99 euro. Dat kan met de auto of de trein nooit voor zo weinig geld. Ouibus (zeg: webus), een andere lowcostspeler, is een onderdeel van de Franse spoorwegmaatschappij SNCF. Het heeft 300 bestemmingen in tien landen, waaronder Duitsland, Frankrijk en Spanje. Maar hoe weet je met welke busmaatschappij je vanuit welke stad naartoe reist? Met het platform www.omio.nl vergelijk je handig alle Europese busverbindingen. De zoekmachine lijst voor elke bestemming alle maatschappijen voor je op, en vermeldt ook de promotarieven.

