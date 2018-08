Zoek de verschillen 01 augustus 2018

00u00 0

Wat een maand droogte niet kan doen. Het Kasteel van Alden Biesen in het Limburgse Bilzen lag begin juli nog in een oase van groen, vandaag is er van gras amper sprake en snakken de planten er naar een bui of tien. Die zitten er niet meteen aan te komen, net als het einde van het sproeiverbod.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN