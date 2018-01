Zoek de surfer 20 januari 2018

Je ziet hem amper, maar de surfer onderaan in beeld heeft wel degelijk nét deze enorme golf bedwongen. In het Portugese Nazaré wagen alleen de allerbeste surfers ter wereld zich 's winters in zee. De plek is gekend voor haar gigantische golven, veroorzaakt door een onderzees ravijn dat over een lengte van 230 kilometer naar de kust toeloopt en tot vijf kilometer diep is. Het wereldrecord surfen op de hoogste golf werd hier gevestigd in 2011, toen de Amerikaan Garrett McNamara een golf van welgeteld 24,7 meter bedwong.

