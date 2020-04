Exclusief voor abonnees Zoë (1 maand) is jongste coronapatiëntje van het land 15 april 2020

Een meisje van net geen maand oud is besmet met Covid-19. Op dit moment zit de kleine Zoë met papa Pascal Budo (50) en mama Shirley Ickmans (21) thuis in quarantaine, wachtend op symptomen die hopelijk nooit opduiken. "Zoë had erg veel last van reflux, dus brachten we haar maandag binnen in het Sint-Trudo-ziekenhuis", vertelt haar papa. Daar werd ze ook op Covid-19 getest - dat gebeurt bij elke patiënt die het ziekenhuis binnenkomt. "In afwachting van het resultaat moesten Zoë en haar mama in het ziekenhuis blijven. Vandaag kregen we de bevestiging: ons dochtertje testte positief. Ze mocht wel naar huis. Wij werden niet getest, ook al hebben we daarom gevraagd. We moeten nu twee weken binnenblijven en als Zoë symptomen ontwikkelt, moeten we haar onmiddellijk binnenbrengen. Dat is zenuwslopend: bij elk kuchje staan we klaar met de thermometer. En te zeggen dat we zo goed hebben opgelet. Niet buitengekomen, ontelbare keren onze handen gewassen..."

