Zoals verwacht: geen Diagne 25 november 2019

Philippe Clement selecteerde gisteren na de ochtendtraining 22 spelers voor de trip naar Istanbul. Onder hen zoals verwacht geen Diagne, terwijl ook de geschorste Vormer en geblesseerde Mitrovic ontbreken. Van Der Brempt en De Ketelaere komen 's middags in actie met de beloften in de Youth League. Club vertrekt vandaag om 8.45u in Oostende richting Turkije. Blauw-zwart krijgt in Istanbul de steun van ruim 750 supporters. (TTV)