Exclusief voor abonnees Zo zoeken kampeerders verkoeling 27 juni 2019

Eerst lange tijd aanschuiven in de blakende zon en dan zo snel mogelijk verfrissing opzoeken. In de vorm van een lekker fris plonsbadje zoals deze kameraden, een ijsje of een parasol. Aan mogelijkheden alvast geen gebrek!

