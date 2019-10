Exclusief voor abonnees Zo ziet uitzinnig geluk eruit 21 oktober 2019

In zijn kamer heeft hij al een dekbed, een mascotte, posters en vlagjes van Club Brugge. Maar een truitje van Ruud Vormer, zijn grote idool? Nee, dat had Milan De Cooman (11) uit Nieuwerkerken bij Aalst nog niet. Tot de aanvoerder hem vrijdagavond na de match tegen Moeskroen hét moment van z'n jonge leven bezorgde. Toen hij de supporters ging groeten, gaf hij z'n wedstrijdshirt aan de jonge fan, en dat leidde tot uitzinnig gejuich - én tranen van geluk - bij Milan en papa David. Het werden dé feelgoodfoto's van het weekend, waar iederéén instant blij van werd. "Ik heb de beelden al zeker tienduizend keer bekeken", vertelt de jongen. "Het is onbeschrijfelijk. Het was mooi, leuk, geweldig, formidabel." Of het truitje een wasbeurt nodig had? "Het stonk helemaal niet naar zweet of zo, het rook naar parfum." Ook Milans vader is nog steeds onder de indruk. "De reacties bleven maar komen. Dit was zonder twijfel het mooiste familiale voetbalmoment van mijn leven." Bij de familie zit Club Brugge hen in het bloed. "Samen met mijn vader, de grootvader van Milan, heb ik al twintig jaar een abonnement", zegt David De Cooman. Als derde generatie sloot Milan zich op zijn achtste aan bij die traditie. "We missen geen enkele thuis- of uitwedstrijd. Dit shirt is geweldig, maar met een handtekening erop wordt het nog mooier", knipoogt de fiere vader. (KMJ)

