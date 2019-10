Exclusief voor abonnees Zo ziet het onvergeeflijke vergeven eruit 04 oktober 2019

Wat doe je met de vrouw die je broer doodgeschoten heeft en zonet tot 10 jaar cel veroordeeld is? In het geval van de Texaan Brandt Jean luidt het antwoord: haar een dikke knuffel geven én vergiffenis schenken. De vrouw in kwestie, Amber Guyger, is een voormalige politieagente. Vorig jaar dacht ze na een lange en vermoeiende shift haar appartement binnen te stappen, maar ze had zich van verdieping vergist. Daardoor hield ze haar bovenbuurman voor een indringer, terwijl Botham Jean gewoon in z'n eigen woonkamer zat. De agente riskeerde 99 jaar en werd dus relatief mild bestraft. (GVV)

