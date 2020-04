Zo ziet het onderwijs er vanaf 15 mei uit WEYTS VERSOEPELT REGELS VOOR HERSTART Fleur Mees

29 april 2020

05u00 7 De Krant Eind mei mogen ook het tweede en vierde middelbaar naar school. Dat hebben Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) en de onderwijswereld gisteren beslist. Wanneer kleuters weer naar school mogen, en wat er gebeurt als de opvang op school overrompeld wordt? Die beslissingen zijn uitgesteld naar volgende week. Intussen bereiden scholen zich zo goed mogelijk voor. Eind mei mogen ook het tweede en vierde middelbaar naar school. Dat hebben Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) en de onderwijswereld gisteren beslist. Wanneer kleuters weer naar school mogen, en wat er gebeurt als de opvang op school overrompeld wordt? Die beslissingen zijn uitgesteld naar volgende week. Intussen bereiden scholen zich zo goed mogelijk voor. Directeurs getuigen in HLN+: “Ik ben mentaal moe”.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

2de en 4de middelbaar herbeginnen op 29 mei

Op 15 mei zwaaien de poorten weer open. Niet voor iedereen: in het lager onderwijs mogen alleen het eerste, het tweede en zesde leerjaar starten. In het middelbaar was dat in eerste instantie een voorrecht voor de laatstejaars, maar van de Veiligheidsraad mochten de regio's daar nog twee leerjaren aan toevoegen. De keuze viel gisteren op het tweede en vierde middelbaar. "Scharnierjaren, waarin leerlingen vaak een studiekeuze moeten maken. Daarom krijgen zij voorrang", verklaart Weyts. Ze starten wel twee weken later dan het zesde middelbaar: pas op 29 mei mogen ook zij twee dagen per week komen, mits een positieve evaluatie op 22 mei. "Net als 15 mei is 29 mei een vrijdag: dat geeft ons de mogelijkheid om tijdens het weekend bij te sturen." Alle andere leerjaren krijgen voorlopig afstandsonderwijs. "Kiezen is verliezen. Maar om de scholen weer veilig op te starten, kan niet iedereen tegelijk terug. Wanneer de anderen kunnen herstarten, hangt af van de evolutie van het virus."

Scholen kunnen ook gewoon dichtblijven

De nieuwe afspraken betekenen niét dat op 29 mei de helft van de scholieren op de schoolbanken moét en zál zitten. Meer nog: scholen kunnen er simpelweg voor kiezen niét open te gaan. "Maar als de heropening veilig en doenbaar kan, zou een school moeten opstarten", vindt de minister. Om dat te vergemakkelijken, kunnen ze soepel omspringen met de regels. Ze zijn niet verplicht om de drie toegelaten leerjaren op te starten. Zo kan de directie beslissen om slechts één leerjaar te laten komen. Al is het wel de bedoeling dat het laatste jaar de voorkeur krijgt, dan het eerste en dan pas het tweede. Ook met het aantal lesdagen mag gespeeld worden. In Weyts' ideale scenario gaan kinderen van het eerste leerjaar meteen vier dagen naar school, maar dat mag ook minder zijn. Een school kan dus bijvoorbeeld beslissen elk van de drie leerjaren maar één dag te laten komen.

Of een kind dan ook verplicht is om op te dagen? Dat blijft moeilijk. "Sanctioneren is niet aan de orde", aldus Weyts. "Maar het CLB zal contact opnemen met ouders van afwezige leerlingen om met hen in dialoog te gaan."

Geen 10, maar 14 kinderen per klas

De regel om maximaal 10 kinderen per klaslokaal toe te laten, bleek in de praktijk moeilijk om te handhaven: klassen bestaan doorgaans uit meer dan 20 leerlingen en zouden dus al in drie groepen gesplitst moeten worden. De bovengrens werd daarom vastgelegd op 14. Tenminste, als de social distancing gegarandeerd kan worden: per leerling moet er 4 m2 voorzien worden, voor leerkrachten 8 m2. Voor 14 leerlingen moet een klas dus 64 m2 groot zijn, maar in een lokaal van 100 m2 mogen nog steeds niet meer dan 14 kinderen aanwezig zijn.

Leerkracht kan kiezen: mondmasker, plexiglas of gezichtsscherm

De Nationale Veiligheidsraad kondigde het vrijdag aan: mondmaskers worden verplicht voor alle leerkrachten én leerlingen in het secundair. Voor scholieren in de lagere school is dat niét het geval, ook niet als het kind ouder is dan 12 jaar. Maar lesgeven met een mondmasker is allesbehalve vanzelfsprekend, beseft de minister. "Daarom zijn er enkele uitzonderingen toegestaan." Leerkrachten die veel rondlopen in de klas, kunnen opteren voor een gezichtsscherm om te allen tijde beschermd te blijven. Leraren die vooraan in de klas blijven staan, zoals dat vaak in het middelbaar het geval is, kunnen kiezen voor plexiglas om hen van de leerlingen te scheiden.

Nog geen beslissing over kleuters, examens en opvang

Nog niet alle knopen zijn doorgehakt. "Het is een work in progress en vooral een verfijning van de eerder opgestelde draaiboeken", klinkt het. Opvang op school is één van die heikele punten: als meer ouders beginnen te werken, moeten ook meer kinderen opgevangen worden. Dan kunnen scholen al snel weer vollopen. "Alleen als er écht geen andere opvang mogelijk is en ouders buitenshuis moéten werken, kan een kind op school terecht. Maar extra controles gaan we niet doen." Moeten alle kinderen op school opgevangen worden, of moet dat elders georganiseerd worden, bijvoorbeeld in sporthallen of culturele centra? Dat is nog niet duidelijk. "Samen met de rest van de Vlaamse regering bekijken we andere opvangmogelijkheden", aldus Weyts.

De poorten van de kleuterscholen blijven voorlopig ook nog dicht. "Maar zij staan bij een positieve evaluatie vooraan in de rij om te openen." En examens zijn nog niet officieel van de baan. "Er moet vooral ingezet worden op leren. Evalueren kan eventueel in de laatste week van juni. Deliberatie en proclamatie kan tot 7 juli." Maandag buigt het onderwijsveld zich opnieuw over deze struikelblokken.

Lees ook: Scholen bereiden zich voor op heropening: “Als dit lukt tot en met 30 juni, staan we al ver” (+)