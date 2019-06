Exclusief voor abonnees Zo ziet een vulkaanuitbarsting eruit vanuit de ruimte 29 juni 2019

Een verbluffend beeld, gemaakt vanuit de ruimte. NASA-satellieten en astronauten in het internationaal ruimtestation ISS fotografeerden de uitbarsting van de Raikoke-vulkaan op het gelijknamige Russische schiereiland in het noordwesten van de Stille Oceaan. De vulkaan barstte op 22 juni voor het eerst sinds bijna een eeuw uit, waarbij een massa as en vulkanisch puin werd uitgespuwd. Dat vloog tot ruim 15 kilometer hoogte, wat indrukkende beelden vanop 400 kilometer boven de aarde opleverde. Bij de eruptie op het piepkleine, onbewoonde vulkanische eiland nabij het centrum van de Koerilen-eilandenketen in de Zee van Ochotsk raakte niemand gewond. (SPK)

