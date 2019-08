Exclusief voor abonnees Zo ziet de Aarde eruit voor aliens 31 augustus 2019

Als sterrenkundigen hun telescopen richten op planeten buiten ons zonnestelsel, zijn ze al blij als ze een glimp van licht opvangen. Hoe kunnen ze vanop die enorme afstand zien of er misschien leven is? Om dat uit te vissen, draaide een team van wetenschappers de kwestie om: ze namen foto's van de enige planeet die we kennen waar leven is - onze eigen Aarde - en zochten uit hoe die er vanop lichtjaren afstand zou uitzien. Ze legden maar liefst tienduizend beelden bijeen die de Deep Space Climate Observatory- satelliet van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA maakte. Het resultaat van al dat zweet en intellect is deze op het eerste gezicht enigszins teleurstellende discobal, die in volle glorie verschijnt in The Astrophysical Journal Letters. De onderzoekers hopen dat hun beelden astronomen in de toekomst zullen helpen om op verafgelegen planeten wolken, oceanen en ijskappen te herkennen. (JPM)

