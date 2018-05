Zo wordt minister ook eens op handen gedragen 04 mei 2018

Normaal krijgen ministers vooral lastige vragen in het parlement, maar gisteren was Hilde Crevits (CD&V) voor één keer de heldin van de dag. In het GO! Atheneum in Aalst mocht de onderwijsminister de award van 'Strafste School 2018' - verkozen door radiozender MNM - uitreiken, én meteen crowdsurfen op een enthousiaste menigte. "Ik ben het niet gewend om op handen gedragen te worden" lacht ze, "maar ze hebben dat perfect gedaan." De Aalsterse school charmeerde de jury door het wereldrecord 'simultaan knuffelberen knuffelen' te verbreken. (ARA)

