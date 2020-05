Exclusief voor abonnees Zo wordt het huidige seizoen afgehandeld 16 mei 2020

Klassement na 29 speeldagen wordt als definitief beschouwd

Club Brugge is kampioen

Waasland-Beveren degradeert

Beerschot en OHL moéten hun promotiefinale spelen, uiterlijk op 21 mei moeten ze zeggen waar en wanneer. Spelen ze niet, dan promoveert Westerlo omdat zij het meeste punten hebben in 1B

Bekerfinale tussen Club Brugge en Antwerp op 1 of 2 augustus. Kan dat niet, dan wordt het klassement gehanteerd voor de verdeling van de Europese tickets

