Zo word je als fietser wél gezien 18 juni 2018

Blote taferelen in Brussel afgelopen zaterdag. Een 300-tal fietsers heeft er deelgenomen aan de 14de editie van de Cyclonudista. Tot jolijt van vele (dagjes)toeristen reden ze getooid in (bijna) adamskostuum langs de zetel van de Europese Commissie, het Jubelpark, de Beurs, de Zavel en het Poelaertplein. "Het is voor ons heel belangrijk dat we naakt zijn, want naaktheid staat symbool voor vrijheid", legt organisator Jérôme Jolibois uit. Het opzet is meer aandacht te vragen voor verkeersveiligheid voor fietsers. "Ongevallen gebeuren vaak omdat men ons niet ziet. Ditmaal zullen we gezien worden." (WHW)

