Exclusief voor abonnees Zo werkt het De impeachment-procedure 25 september 2019

00u00 0

Voor een 'impeachment' moet er voldoende grond zijn: zo moet de president zich schuldig gemaakt hebben aan 'high crimes and misdemeanors', zware misdrijven. Om een afzettingsprocedure op te starten, volstaat een normale meerderheid - de helft plus één - in het Huis van Afgevaardigden. Daar hebben de Democraten momenteel een meerderheid - ze bezetten 235 van de 435 zetels. Twee derde van hen zou volgens 'The New York Times' al expliciet laten weten hebben dat ze zich achter een impeachmentprocedure scharen.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis