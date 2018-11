Zo werkt het 08 november 2018

Het afschakelplan - dat alles te maken heeft met het stilleggen van zes van onze zeven kernreactoren - treedt enkel in werking als alle andere maatregelen om stroom op te sparen, zijn uitgeput en er een complete black-out dreigt. Dan zullen gemeenten stapsgewijs helemaal of gedeeltelijk van het net worden geschakeld. Daarvoor is het land in acht schijven verdeeld. Eerst gaat in schijf acht de stekker eruit. Is dat niet voldoende, dan volgt schijf zeven, enzoverder. Het afschakelplan is van kracht tussen 17 en 20 uur. De ministers van Energie en Economie delen de avond voordien mee welke zones in het donker gaan. (BCL)