Zo werd Degrendele wereldkampioene keirin

06 maart 2018

Het was een máchtige sprint, waarmee Nicky Degrendele (21) zondag in Apeldoorn naar de wereldtitel in het keirin knalde. Ze haalde een topsnelheid van 66km/u en ontwikkelde daarbij een kracht van 1.570 watt - net zo veel als het maximale vermogen van Greg Van Avermaet, alstublieft. Waar al die kracht vandaan komt, vraagt u zich af? Uit haar fenomenale dijen: 66,5 centimeter, zo goed als alleen maar spieren - meet vooral bij uzelf eens na. "Twee jaar geleden had ik het daar nochtans nog moeilijk mee. Ik wou geen powertraining doen, omdat ik wist dat ik dikke benen zou krijgen. Maar het was óf dikke benen, óf geen carrière als wielrenster. Ik heb me er dus over gezet."

