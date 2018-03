Zo weet je of je dokter niet te veel aanrekent 23 maart 2018

00u00 0

Eén op de tien artsen vraagt meer dan het standaardtarief voor een consultatie. Bij de specialisten is dat zelfs één op de vijf, zo blijkt uit cijfers van het RIZIV. Van de 25,43 euro die je bij een geconventioneerde arts betaalt, krijg je 21,43 euro terug van de ziekteverzekering. De overige 4 euro (remgeld) betaal je zelf. Vraagt een huisdokter meer, dan is hij niet-geconventioneerd en is hij verplicht dat te melden, bijvoorbeeld door een mededeling in de wachtkamer. Je kan het ook zelf opzoeken via een zoektool op riziv.be. Wie bij een specialist aanklopt, betaalt normaal gezien 12 euro remgeld, al vraagt gemiddeld 20% dus méér. Bij bepaalde groepen van specialisten - zoals dermatologen (69%), oogartsen (60%), gynaecologen (49%) en tandartsen (39%) - ligt dat percentage nog een stuk hoger. Daarnaast zijn er de gedeeltelijk geconventioneerde artsen, die standaardtarieven aanrekenen in een ziekenhuis, maar in hun privépraktijk meer vragen. De bedragen die een arts vraagt, zijn geen indicatie voor de kwaliteit. (ND)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN