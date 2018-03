Zo was het 32 jaar geleden: glijden op de Brugse reien 02 maart 2018



De stad Brugge heeft op sociale media bijzondere foto's uit de oude doos gedeeld, die doen dromen van schaatsen in de binnenstad. Op de beelden is te zien hoe mensen in 1986 wandelen en glijden op de Sint-Annarei en langs de Begijnhofbrug. "We wonen al enkele dagen in Brrrrugge", klinkt het met een knipoog.

HLN