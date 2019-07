Exclusief voor abonnees Zo warm dat zelfs Atomium dicht moet 27 juli 2019

Tot 37 graden werd het gisteren en eergisteren in de bollen van het Atomium. En dus werd - voor de eerste keer sinds de heropening 13 jaar geleden - beslist om de deuren te sluiten 's namiddags. "Vooral in de gangen tussen de bollen was het zeer warm. Door de ventilatie en de vele openingen is het gebouw zeer moeilijk koel te houden", zegt woordvoerster Yvonne Boodts. Gisteravond gingen de bollen weer open voor het evenement 'Vuurwerk in Laken'.