Exclusief voor abonnees Zó warm dat pasgegoten asfalt begint te smelten 01 juli 2019

In Gent was het afgelopen weekend ook puffen geblazen. Het was er zelfs zo warm dat pasgegoten asfalt in een straat begon te smelten. Enkele stukken bleven aan de schoenzolen van voorbijgangers in de Hoogpoort kleven. Om dat te vermijden, kwamen de stadsdiensten er zand over strooien. Het asfalt moest dienen om enkele losliggende stenen te vervangen. Er wordt al langer geklaagd over de slechte staat van de straat, die de passage van vracht- en bestelwagens niet aankan. (YDS/VDS)