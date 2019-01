Zo vieren ijsberen oud en nieuw Rome & Rotselaar 02 januari 2019

Er zijn nog zekerheden: met de jaarwisseling doken enthousiastelingen op verschillende plaatsen in binnen- en buitenland weer onversaagd het ijskoude water in. Dicht bij huis, in het Vlaams-Brabantse Rotselaar, geniet een jong koppel van elkaar en van de duik in de plaatselijke Plas. De Oudejaarsduik was aan haar zesde editie toe en lokte vierhonderd heldhaftige ijsberen. Gelukkig waren er achteraf verwarmde kleedruimtes en hete douches.

