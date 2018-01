Zo vier je een nieuw contract De Bruyne: goal, assist & finaleplaats 24 januari 2018

Met een goal en assist. Zo vier je een nieuw contract. Kevin De Bruyne aast op prijzen en City is nog altijd op koers voor vier trofeeën. De Citizens staan eind februari op Wembley in de finale van de minst prestigieuze Engelse beker, de League Cup. In de terugmatch boekte de leider in de Premier League een felbevochten zege tegen tweedeklasser Bristol City (2-3), een club met een loonlast die meer dan tien keer lager ligt dan die van City.

